Seit Jahren bemüht man sich um eine Buslinie, die Mauer besser erschließt. Vor allem die Gegend rund um die Wotruba-Kirche ist schwer erreichbar. Könnten City-Busse die Lösung sein?

WIEN/LIESING. Das bestehende Öffi-Netz in Mauer erschließt den Bereich zwischen Rudolf Zeller-Gasse (Buslinie) und der Straßenbahnlinie 60, aber auch den oberen Teil Mauers – zum Beispiel oberhalb der Rielgasse – schlecht. „Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, aber auch für Eltern mit Kinderwagen sind die Entfernungen zur nächsten Ein- und Ausstiegsmöglichkeit sehr - manchmal sogar zu – mühsam,“ stellt dazu Bezirksrat Ernst Paleta von PRO23 fest. Sein Vorschlag: Abhilfe durch eine neue Citybus-Linie!

City-Busse als Lösung

Eine neue Buslinie, bestehend aus die aus der Inneren Stadt bekannten City-Busse würde zum einen dem etwas geringeren Fahrgastaufkommen und andereseits der Anbindung dienen. Auch wären zusätzlich auch die Maurer Nahversorge und Arztpraxen besser erreichbar, aber auch bedeutende Einrichtungen, wie z.B. die „Wotrubakirche“. Nicht zuletzt grenzt auch der „Maurer Wald“ als Naherholungsgebiet an dieses Grätzel.

Auch die Wotruba-Kirche wäre leichter erreichbar.

Foto: Berger

hochgeladen von Ernst Georg Berger

Ein sogenannter Citybus – umweltfreundlich angetrieben – könnte diese Lücke schliessen! Die Strecke könnte in etwa so verlaufen: Maurer Hauptplatz – Endresstraße – Gebirgsgasse - Lindgrabengasse – Kroissbergasse – Maurer Lange-Gasse – Kalksburgerstraße – Anton Krieger-Gasse – Rysergasse – Rudolf-Waisenhorn-Gasse – Johann-Teufel-Gasse – Endresstraße – Maurer Hauptplatz. Auch in umgekehrter Richtung ist fast dieselbe Routenführung möglich. Für einen „City-Bus“ reichen die Straßenquerschnitte und Kurvenradien aus, sodass keine wesentlichen Änderungen bei den Stellplätzen erforderlich sind!

Optimal wären zwei Busse, die gegenläufig fahren, was ein sehr kurzes Intervall bedeuten würde und damit die Attraktivität noch grösser wäre. Aber auch die Befahrung in nur einer Richtung wäre aufgrund der kurzen Strecke möglich. Eine Umsteigemöglichkeiten auf das höherrangige Öffi-Netz wäre gegeben und auch alle vorgenannten Einrichtungen wären gut erreichbar.

Überweisung an die Verkehrskommission

Ernst Paleta beantragte daher in der letzten Bezirksvertretungsitzung im Dezember, eine neue Buslinie in Mauer einzurichten, die diese derzeit schlecht angebundene Teile Mauers mit dem bestehenden Öffi-Netz verbindet und gleichzeitig wichtige Einrichtungen in Mauer leichter erreichbar macht.

Der Antrag wurde an die Verkehrskommission zur weiteren Bearbeitung überwiesen.

