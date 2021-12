Zum Jahreswechsel noch eine Kurzgeschichte von ces:

Ilse hat Passau als Einkaufsparadies entdeckt. Wir fahren mit dem Zug von Schärding nach Passau zum Einkaufen. Gleich neben dem Bahnhof starten wir in die erste Boutique. Kein Geschäft ist sicher vor uns, überall müssen wir schauen, probieren und kommentieren. Hier entdecken wir Gerry Weber. Die Verkäuferin ist reizend und bemüht, wir probieren abwechselnd alles an und kaufen auch ganz schön ein. Wir sind in unserem Element und glücklich.

Taxi

Dann sehen wir ein Fahrradtaxi stehen, dass wir uns sofort mieten. Wir lassen uns damit durch Passau chauffieren, lachen und bringen den jungen Radler sogar dazu, dass er einen Stopp bei einem Taschengeschäft einlegt. Wir lachen und zerkugeln uns über die seltsame Fortbewegungsart in diesem Taxi. Der junge Mann hat ebenfalls viel Freude und Spaß mit uns. Vor dem Ende unserer Tour fällt uns noch eine wunderschöne Handtasche in einer Auslage auf. Also nochmals zurück und endlich, hier bekommen wir die gewünschte Handtasche. Als wir dann noch Mandarina Duck Taschen in der Aktion finden, kennt unser Einkaufsglück keine Grenzen. Ilse verpasst mir den Namen „Frau Duck, Duck, Duck“.

