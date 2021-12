Für viele Unternehmer stellt das Weihnachtsgeschäft mit den Weihnachtsmärkten eine wichtige Einnahmequelle dar. Durch den Lockdown sind die Wiener Weihnachtsmärkte leider zu einem großen Teil ausgefallen. Den Umsatzausfall will die Liesinger ÖVP mit einer neuen Idee kompensieren.

WIEN/LIESING. Die Weihnachtszeit ist gerade für Familien eine der schönsten Zeiten des Jahres. Vor allem die traditionellen Weihnachtsmärkte waren stets einen Besuch wert. So schön dass für die Besucher ist, so wichtig ist es für die Unternehmer, die hier ihre Stände betreiben.

Hältst du Neujahrsmärkte für eine gute Idee?

Der überraschende Lockdown traf auch die Weihnachtsmärkte. Fast zwie Wochen lang mussten sie geschlossen haben. Umsatzeinbussen, die sich nicht mehr aufholen lassen. Aus diesem Grund hat der der stellvertretende Bezirksvorsteher in Liesing Dominik Bertagnol (ÖVP) gemeinsam mit Patrick Gasselich (ÖVP) einen Vorschlag: "Wir wollen, dass diese Märkte in Form von Neujahrsmärkten im Grätzl in Liesing nachgeholt werden".

Die Idee im Detail

Um diese Idee zu realisieren, liegen folgende Forderungen am Tisch:

Die coronabedingt ausgefallenen Wiener Weihnachtsmärkte sollen so auf regionaler Grätzlebene nachgeholt werden.

Die Liesinger Bezirksvorstehung (oder auch unter Mithilfe von Vereinen und Wirtschaftstreibenden) soll Neujahrsmärkte organisieren.

Dies alles muss natürlich unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Maßnahmen durchgeführt werden. Durch strikte Sicherheitskonzepte sowie der Abhaltung unter freiem Himmel, kann aber das Risiko reduziert werden und dennoch den Liesingern eine erholsame Zeit verschafft werden.

Dazu Patrick Gasselich: „Für uns ist es wichtig, dass die Liesinger die Möglichkeit bekommen, in ihren Grätzln unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen den Winter und Neujahr noch bestmöglich zu genießen. Wir wollen durch Neujahrsmärkte im Grätzl dazu auf Bezirksebene eine Alternative schaffen." Dominik Bertagnol ergänzt: "So können die Unternehmer nicht nur ihre regionalen Produkte anbieten, sondern die Bevölkerung kann die ausgefallenen Feierlichkeiten unter freiem Himmel wohnortnah nachholen.“

Von Seiten des Büros der Bezirksvorstehung kann man diese Forderung nicht ganz nachvollziehen. "Im 23. Bezirk wurden keine Weihnachtsmärkte abgesagt. Der eine geplante Weihnachtsmarkt findet kommendes Wochenende statt, daher muss hier keine Diskussion geführt werden."

Jedenfalls kann sich der Bezirk Verschiebungen vorstellen. Es ist jedoch standortbezogen zu prüfen, ob nicht schon andere Betreiber zu dem Zeitpunkt einen Stand beziehungsweise einen Markt betreiben.

