Für ein ganzes Jahr als Volontär nach Ghana

21.07.2017, 13:59 Uhr

Der Liesinger Raphael Lewitsch (19) wird ab 15. September seinen Zivilersatzdienst in Westafrika absolvieren. Er übernimmt bei einem Projekt von "Volontariat bewegt" die Kinderbetreuung vor Ort.

LIESING. Was tun nach der Matura? Was vielen Schulabgängern oft Kopfzerbrechen bereitet, stand für Raphael Lewitsch schon länger fest: Er geht als Volontär nach Ghana.Der 19-Jährige wird ab September ein Jahr lang in Sunyani – knapp 400 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Accra – verbringen. Im Rahmen des Projekts "Volontariat bewegt" der Salesianer und "Jugend eine Welt" wird der Liesinger die Freizeit- und Nachmittagsbetreuung in einer Schule vor Ort übernehmen. "Da ich eine HTL besucht habe, könnte ich in der technischen Schule dort auch unterrichten", sagt Lewitsch.

Spenden für den guten Zweck

Einblick in das Jahr in Ghana

Mit Kinderbetreuung hat Lewitsch bereits Erfahrung gesammelt – in den Ferien war er einen Monat lang in Irland, um in einem Kindergarten zu arbeiten. Raphael Lewitsch ist ein Idealist. Er ist überzeugt davon, dass es nur eine gemeinsame Welt gibt. Wer die Möglichkeiten dazu hat, soll auch für andere etwas beitragen und verbessern. "Wenn man keine so guten Voraussetzungen hat wie etwa in Österreich, dann hat man keine rosigen Karten für die Zukunft", sagt der Jugendliche. "Ich möchte dazu beitragen, dass auch diese Kinder ein besseres Leben haben können." In Ghana herrsche zwar weder Krieg noch eine unmittelbare große Gefahr, aber dennoch gehe es auch um Fluchtprävention. Das beste Mittel gegen Krieg sei nämlich Bildung, so Lewitsch.Für ihn selbst sei der Auslandsdienst natürlich auch eine große Erfahrung. "Ich freue mich darauf, nach der Schule für ein Jahr woanders leben zu können", sagt der Liesinger. Das könne schließlich nur den Horizont erweitern. Vor Heimweh fürchtet sich Lewitsch nicht. Die heutigen technischen Möglichkeiten würden schließlich den Kontakt zur Heimat wesentlich erleichtern. Am 15. September wird Lewitsch gemeinsam mit vier anderen Österreichern von Schwechat nach Accra fliegen. Alle fünf Volontäre arbeiten im gleichen Projekt.Das Volontariat wird dem Liesinger anstelle von Bundesheer oder Zivildienst als Zivilersatzdienst angerechnet. In den nächsten 12 Monaten stehen ihm, wie anderen Arbeitnehmern auch, fünf Wochen Urlaub zu. Ansonsten erwarten ihn geregelte Arbeitszeiten. In den Urlaubswochen will sich Lewitsch das Land ansehen. Genaue Pläne habe er noch keine, aber man dürfe sowieso nicht zu viel planen.Wer den engagierten Liesinger unterstützen will, kann das über das Spendenkonto(Verwendungszweck "Volontariatseinsatz Raphael Lewitsch") tun.Lewitsch ist nicht nur grundsätzlich abenteuerlustig, sondern berichtet auch gerne über seine Erlebnisse. Den Daheimgebliebenen wird er über seine Zeit in Ghana auf seinem Blog raphaelinghana.wordpress.com erzählen.