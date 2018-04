FBC Dragons Damen glänzen in der Österreichischen Floorball Meisterschaft

22.04.2018, 07:44 Uhr

Für unsere U13 Mädels ging es am gleichen Tag zum Finalspieltag nach Klagenfurt. Mit nur einer sehr kleinen Besetzung (3 Feldspielerinnen und einer Torfrau) kämpften sich unsere Mädels engagiert und motiviert durch insgesamt vier Spiele. Der tolle Einsatz machte sich auch in einem Unentschieden gegen die Hot Shots Innsbruck bezahlt, die anderen drei Spiele wurden teilweise nur knapp verloren. Unsere Antonia wurde sogar Top Scorerin der gesamten Liga. Dadurch erreichen unsere Mädels den 3. Platz in der österreichischen Meisterschaft– wir gratulieren den gesamten Team!Diese junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey, gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschicklichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunststoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaftlichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen.Der FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Vereins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sportart Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kondition und Spieltechnik werden in jedem Training vermittelt. Die Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb versuchen wir allen Spielern zu ermöglichen. Alle die fleißig trainieren, sollen entsprechend ihrer sportlichen Entwicklung in ihrer Altersklasse Matches bestreiten.FBC DragonsFloorballtraining in Liesing und Perchtoldsdorfwww.fbc-dragons.atoffice@fbc-dragons.at