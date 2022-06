In den Sommerferien zur Forscherin oder zum Forscher werden? Das Forscher Camp von ReggioBildung macht es möglich. Die Anmeldung ist noch bis Anfang Juli möglich.

LINZ. ReggioBildung hat es sich zur Mission gemacht, Kinder und Jugendlich kreativ zum Lernen zu bewegen. Deshalb wird heuer ein Forscher Camp veranstaltet, bei dem Schülerinnen und Schüler spielerisch Wissenschaft entdecken können. Eine Woche dauert das ForscherInnen-Abenteuer und Expertinnen und Experten betreuen die Arbeit im Labor und im Atelier.

Arbeitsthema "Wasser"

Geforscht wird mit Profis im Labor und die neuen Erkenntnisse können dann gleich im Atelier kreativ verarbeitet werden. So gehen experimentelles und künstlerisches Lernen Hand in Hand. Dieses Jahr dreht sich alles rund um das Thema "Wasser". Kinder von sechs bis vierzehn Jahren lernen jeden Tag in Kleingruppen etwas Neues und können so den Forschungsgegenstand ganz neu erschließen. In den fünf Tagen kann man sich auch im Kreativ-Studio und im Film-Labor kreativ austoben.

Anmeldung

Das Forscher Camp findet im Sonnenstein Atelier (Sonnensteinstraße 11-13, 4040 Linz) statt. Der Veranstaltungszeitraum fällt auf die letzte Augustwoche und geforscht wird täglich von 8 bis 16 Uhr. Die Kosten betragen für die fünf Tage pro Person 275 Euro. Die Anmeldung ist noch bis zum 8. Juli unter: atelier@reggiobildung.at möglich.