Die Bademodentrends 2018: Der Sommer wird heiß

25.04.2018, 09:35 Uhr

Die StadtRundschau verrät, womit Sie heuer an (Donau-)Strand, am Seeufer und im Freibad punkten.

Die Badesaison steht vor der Tür und auch heuer haben die Designer wieder einige Neuerungen im Gepäck. "Im Trend sind Bandeau-Schnitte, High-Waist-Modelle bei den Bikinihöschen und Neckholder-Tops", sagt Marianne Milchberger von Lea Marie Dessous in Linz. Farblich sollte man heuer zu Blautönen greifen. Besonders modern präsentieren sich Modelle mit Netzoptik und kleinen oder großen Prints. Auch der Badeanzug erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit – "allerdings nicht so sehr zum Sonnenbaden als für die Strandbar, und hier vor allem Cut-out-Schnitte und Monokinis", so Milchberger. Mit dazu passenden Tüchern und Röcken sind sie ein Hingucker bei jeder Beachparty. Wer unsicher ist bei der Auswahl des Badeoutfits, sollte sich im Fachgeschäft beraten lassen: "Kompetente Verkäuferinnen greifen zum richtigen Modell, egal ob mit Push-up für kleinere Oberweiten oder High-Waist-Höschen, das ein kleines Bäuchlein verschwinden lässt." Eine gute Nachricht hat Milchberger für werdende Mütter: "Die Zeit der ,Zelte‘ ist vorbei. Mittlerweile gibt es tolle Bikinis, Badeanzüge und Tankinis mit raffinierten Raffungen, Schnitten und Farben."