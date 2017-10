Elvis Presley rockt den Posthof

16.10.2017, 08:12 Uhr

Zum 40. Todestag des King of Rock’n’Roll erweist ein exklusiver All-Star-Cast in Linz Elvis die Ehre. Auf dem Programm steht eine authentische Show inklusive Support-Acts, Showeinlagen und Moderator.

Im August jährte sich der Todestag von Elvis zum 40. Mal. Zu diesem Anlass erinnert am Sonntag, 29. Oktober, ein besonderer Abend im Posthof an den King of Rock'n'Roll. Das Münchner Rock’n’Roll-Urgestein Chris Aron hat "The Elvis Presley Show" zusammengestellt. Zu hören sind ausschließlich die frühen Hits der 50er- und 60er-Jahre wie "Heartbreak Hotel" oder "Jailhouse Rock". Als Frontmann auf der Bühne fungiert der Engländer Mark Sommers, der mit seinem Aussehen und seiner unvergleichlichen Stimme bereits mehrere Elvis Tribute Contests für sich entscheiden konnte. Summers pflegt zudem eine enge Bekanntschaft zu Priscilla Presley.

Showacts auf der Bühne

Gewinnspiel

Von 1954 bis 1956 legte Elvis den Grundstein für seine einzigartige Karriere. Damals war er mit seiner eigenen Show – einer Mischung aus Konzert und Revue – auf Tournee. Und "The Elvis Presley Show" ist genauso aufgebaut wie diese Abende. Mit einer Ausnahme: Damals stand der King maximal 30 Minuten pro Abend selbst auf der Bühne, die restliche Zeit wurde von Support-Acts, Showeinlagen und einem Moderator bestritten. Im Posthof werden Mark "Elvis" Summers und seine Begleitband mit 60 Minuten doppelt so lange spielen und Songs aus den Jahren 1954 bis 1963 zum Besten geben. Darüber hinaus sorgen aber auch im Posthof ein Moderator sowie weitere Acts für ein buntes Rahmenprogramm und großartige Unterhaltung. So fungieren Chris Aron and The Croakers nicht nur als Begleitband von Mark Summers, sondern leiten als Support-Act unter anderem gemeinsam mit den Cento Sisters ein. Die drei Schwestern Judy, Tanja und Janina wurden von ihrem Vater, der viele Jahre in einer Rock'n'Roll-Band spielte, mit dieser Musik infiziert. Ebenso perfekt wie ihre Outfits ist auch die Performance des Trios, das Mark Summers bei den Elvis-Nummern auch als Chor unterstützt.Wir verlosen 3x2 Tickets für den legendären Elvis-Abend am 29. Oktober ab 20 Uhr im Posthof. Die Gewinner werden am 25. Oktober per Zufallsverfahren gezogen und per Mail verständigt. Viel Glück!