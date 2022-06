Verpackungen verstärkt im Kreislauf halten: Henkel Beauty Care ist erster „RecycleMich”-Partner für Pflege- und Beautyprodukte.

WIEN/MARGARETEN. Das Margaretner Unternehmen „RecycleMich” hat mit Henkel Beauty Care seinen ersten Partner für Pflege- und Beautyprodukte. User der "RecycleMich-App" können sich ab sofort für das richtige Entsorgen ihrer leeren Kosmetik- und Pflegeproduktverpackungen belohnen lassen.

"Wir wollen alle Verpackungen zurück in den Materialkreislauf bringen, und das gilt ebenso für die Kosmetik- und Pflegeproduktbranche”, sagt Stefan Siegl, Head of Digital Innovations bei RecycleMe. „Je mehr Marken wir für unsere digitale Innovation gewinnen können, desto größer wird der Anreiz in der Bevölkerung, einen eigenen Beitrag zur weiteren Ökologisierung der heimischen Kreislaufwirtschaft zu leisten.”

Mit RecycleMich recyclen

Und so geht es: Wer seine leeren Verpackungen sammelt, in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack entsorgt und dies in der "RecycleMich-App" dokumentiert, erhält Punkte und gewinnt vielleicht sogar attraktive Preise. "RecycleMich" hat seinen Sitz in der Siebenbrunnengasse 17.

Seit der Inbetriebnahme im März 2021 liegt der Fokus auf dem Sammel- und Recyclingverhalten in Österreich. Mehr Infos sowie die App zum Download finden Sie online unter www.recyclemich.at

