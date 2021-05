Am 1. Juni startet der 1. Klimapreis Mariahilfs. Ideen, Projekte aber auch Visionen können bis 17. September eingereicht werden. 6.000 Euro Preisgeld werden auf die besten Entwürfe aufgeteilt.

WIEN/MARIAHILF. Seit Mai 2019 ist Mariahilf Teil des Klimabündnis Österreichs (die bz berichtete). Das bedeutet, dass sich der 6. Bezirk dazu bereit erklärt hat, den im Kampf gegen die Klimaveränderung aufzunehmen und Maßnahmen zu setzen. Dazu wurde ein Klimabeirat gegründet, der sich aus Politikern aller Fraktionen zusammensetzt.

Betreiben Sie aktiven Klimaschutz?

Eine Idee, die in den Sitzungen dieses Rates entstanden ist, ist der Klimapreis Mariahilf. Zum ersten Mal wird dieser nun mit 1. Juni gestartet. Gesucht werden Ideen, Projekte aber auch Visionen, die dem Klimaschutz dienen und der Klimawandelanpassung in Mariahilfs Grätzeln helfen sollen. Die besten Einreichungen werden prämiert. 6.000 Euro insgesamt winken als Preisgeld.

Was kann eingereicht werden?

Die Aktion läuft von 1. Juni bis 17. September. In diesem Zeitraum zählen kleine wie große Beiträge. Mitmachen können Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene, sowie Unternehmen, Vereine, Organisationen aber auch Bildungseinrichtungen. Es sind keine Grenzen gesetzt. Ob begrünen, radeln, garteln, recyceln oder Energie sparen – alle Ideen sind willkommen. Einreichen kann man die Ideen ab 1. Juni unter mariahilf.wien.gv.at.

"Schon jetzt engagieren sich viele Menschen in unserem Bezirk. Sie bringen ihr Know-how und ihre Zeit ein, packen an und setzen auch um. Mit dem Klimapreis holen wir diese Menschen vor den Vorhang und sagen Danke. Wir wollen aber auch andere zum Mitmachen motivieren", erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ).

Was ist das Klimabündnis?

Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. Die Partnerschaft verbindet indigene Völker in Amazonien mit mehr als 1.700 Gemeinden aus 26 Ländern in Europa. In Österreich setzen sich über 980 Klimabündnis-Gemeinden, 1.200 Klimabündnis-Betriebe sowie 600 Klimabündnis-Schulen und -Kindergärten für Klimaschutz und Regenwald ein.

In Wien besteht das Klimabündnis-Netzwerk aus der Stadt Wien, 18 Bezirken, 47 Betrieben und 17 Bildungseinrichtungen. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.klimabuendnis.at.