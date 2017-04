EIN LIEBESBRIEF - eine musikalische Lesung

29.04.2017, 12:34 Uhr

las zugunsten des VEREINs auf AUGENHÖHE, aus dem RomanvonSehr gefühlvoll und mit viel Liebe vorgetragen von der wunderbaren Campina.Schade, das so wenige den Weg her gefunden hatten.Erzählt wird die Geschichte von zweien der Träumer und Wünschenden dieser Welt, die sich glücklich schätzen, erfahren zu dürfen, was denn die Magie dieses ewig unerklärlichen seidenen Gespinstes Liebe eigentlich ausmacht.Fein umwoben in anmutigen Poesie berührend und zum Nachspüren anregend liest Campina aus diesem magischen Zauberbuch der Liebe.

