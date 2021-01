Schülerinnen und Schüler der MSi Steinbauergasse wählten ihren Schulsprecher mobil.



FAVORITEN. Die neue Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik lehrt auch Demokratie. Unter anderem mit der Wahl der Schulsprecher. Auch in Pandemie-Zeiten ließen sich die Schülerinnen und Schüler nicht von ihrem Recht abhalten.

Natürlich wurde die Wahl dieses Mal in einer etwas anderen Form abgehalten: Da sich die Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht persönlich präsentieren konnten, stellten sie sich im Vorfeld mit ihrem Wahlprogramm in Briefen vor. Am Tag der Wahl kam die Wahlurne zu den Kindern. Sogar zu den zwei Expositurklassen in der Längenfeldgasse wurde die Urne gebracht. Vertrauenslehrerin Renate Neumayr und Schulwart Dvorsky gingen mit ihr zu jeder Klasse und jedes Kind konnte direkt vor Ort sein Kreuzerl machen und den Stimmzettel abgeben.

Jeremy Bartak ist Schulsprecher



Ausgezählt wurden die Stimmzettel mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Schulgarten, damit auch hier alles Corona-konform ablief. Das Ergebnis fanden die Schülerinnen und Schüler im Schaukasten, auf der Schulhomepage sowie weitere Infos online auf Microsoft Teams, dem Programm für Distance Learning. Schulsprecher wurde Jeremy Bartak (4a), seine Stellvertreterin Mirela Strainović (4d).

"Es war ein voller Erfolg, den Kindern trotz Corona ihr Recht auf eine demokratische Wahl zukommen zu lassen und ihre Vertretung wählen zu können", so Neumayr.