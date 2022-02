Die Meidlingerin Silvia Konrad liebt es, Kunst in ihrem Grätzel zu machen.



WIEN/MEIDLING. Dass Kunst nicht unbedingt bierernst und sperrig sein muss, das beweist die Meidlingerin Silvia Konrad. Sie geht oft mit einem Augenzwinkern an ihre Bilder und Installationen heran. Etwa wenn sie auf zwei, in grün gehaltenen, zusammengehörenden Bildern den Schriftzug "Tam Tam" schreibt.

Kennst du das Kabelwerk?

Die Selbstironie steht bei ihren Installationen "Lichtblicke" im Vordergrund: Auf einem beleuchteten Bild sieht man die Künstlerin als junge Frau. Wenn man das Licht abdreht, kommt die ältere Version der 51-Jährigen zum Vorschein. Die Aussage erkennt man bei den meisten ihrer Werke auf den ersten Blick.

Ufos in Meidling



Inzwischen hat sich die Künstlerin selbstständig gemacht und nennt sich noch heute "Amtshauskünstlerin", wie sie mit einem Lächeln erzählt. Sie hat viel für das Meidlinger Amtshaus produziert.

Auch im Kabelwerk hat sie gemeinsam mit anderen Künstlern viele Ausstellungen wie etwa "Ufos in Meidling" kuratiert und auch selbst ausgestellt. Aber auch mit Demenzkranken hat Konrad schon künstlerisch gearbeitet: "Handtaschen erzählen Geschichten", so die Künstlerin. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen des Geriatriezentrums 12 wurden die Storys der Dinge in den eigenen Handtaschen erzählt. "Das Interessante dabei war, dass die dementen Menschen sich an viele Dinge erinnern konnten, die sie wegen ihrer Krankheit schon vergessen hatten", so Konrad.

Waschküche als Atelier



Ihr Atelier liegt in einer alten aufgelassenen Meidlinger Waschküche am Dachboden. In der Malfattigasse ist nicht nur der Ausgangspunkt ihrer Werke, die sie zumeist gemeinsam mit anderen Künstlern produziert.

Von hier aus streift sie auch gerne durch Meidling, das sie liebt. "Hier habe ich das Gefühl, ich lebe in einem Dorf", so Konrad. "Wenn ich über den Markt oder die Fußgängerzone gehe, treffe ich immer viele Menschen, die ich kenne." Und dann wird gemeinsam geplaudert. "Ich liebe den Zwölften", so die Künstlerin.

Das könnte dich auch interessieren:



Monat der Fotografie 4 Ausstellungen im Palais Kabelwerk