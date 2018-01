In Zusammenarbeit mit t he Association Venetiae Incipit Scriptorium / Venedig, und Global Calligraphy Vienna lädt Rearte Gallery zur Ausstellungseröffnung



„Volumen et Rotulus“



Die Ausstellung wird vonKathryn Shank Frate kuratiert und präsentiert

Arbeiten von Schriftkünstlern unterschiedlicher Länder





Eröffnung durch die Meidlinger BezirksvorsteherinFrau Gabriele Votava





Vernissage: 2. März 2018 um 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 2. bis 9. März 2018



am Samstag 3. März 2018 von 14.30 bis 18.30 Uhrhält Kathryn Shank Frate einen

Workshop: Entwerfen und gestalten von Schriftrollen



Workshop Gebühren: €50,- Inkl. Materialkosten

Teilnehmer können Ihre Rolle mit nach Hause nehmen



Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung