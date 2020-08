Kein Kaisergeburtstag in Bad Ischl, aber Feier in Kaltenleutgeben

KALTENLEUTGEBEN. Am Samstag den 22. August (Beginn 11:30 Uhr) wird wie jedes Jahr der 190. Geburtstag von Kaiser Franz Josef I im "Restaurant Kaiserziegel" (Hauptstraße 128) mit Konzert und Alt-Wiener Schmankerl-Buffet gefeiert.

Veranstaltung mit Schutzmaßnahmen



Auf Grund der derzeitigen Corona-Situation wurden folgende Änderungen vorgenommen um die Abstandsregeln einzuhalten. Die Gästezahl wurde auf die Hälfte reduziert. Ausgabe durch die Servicemitarbeiter anstatt Selbstbedienung am Buffet. Am Weg zum Buffet herrscht Maskenpflicht, nicht aber in den übrigen Gasträumlichkeiten.

Preis pro Person € 43,-

Reservierung unter 02238 71229 erforderlich!