Spiel-mit-Nachmittage in Maria Enzersdorf

BEZIRK MÖDLING. Wirklich aktiv präsentiert sich auch im Jahr 2022 die Gesunde Gemeinde Maria Enzersdorf. Es gibt Walking-Runden, Gedächtnistraining, Vorträge – und ab nächster Woche jeden ersten Mittwoch im Monat einen Spiel mit-Nachmittag im Bistro So & So im Südstadtzentrum.

Dabei wird gemeinsam gespielt, geplaudert, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen – mit wenigen Worten ein gemütlicher Nachmittag in geselliger Runde genossen. Am kommenden Mittwoch, dem 2. Februar 2022, lädt die Gesunde Gemeinde von 14.30 bis 16.30 Uhr zum Bingo- Spielen, an weiteren Terminen können auch Quiz- und Ratespiele dazukommen.

Die Spielerunden werden entweder in Kleingruppen oder gemeinsam mit allen abgehalten – je nach Lust und Laune!

Spiel mit-Nachmittag

jeden 1. Mittwoch im Monat 14.30 bis 16.30 Uhr

mit Katja Kupfer vom Bistro So & So im Südstadtzentrum 1 Kosten fürs Spielen und die Jause: 8 Euro pro Person Anmeldung direkt im So & So, Telefonnummer: 0677/64590141