BEZIRK MÖDLING. Viele Gemeinden beteiligen sich am Projekt "100 Prozent Tschick im Kübel” vom GVA Mödling und der Initiative der Stadtgemeinde Mödling. Mit dem Projekt wird dem sorgelosen Wegwerfen von Zigarettenabfällen entgegenwirkt. In Österreich fallen jährlich rund 5.000 Tonnen Zigarettenstummel an. Diese gehören zu den am zweithäufigsten weggeworfenen Plastik-Einwegartikeln.

Kostenlose Taschen-Aschenbecher



Ein wirksames Mittel gegen Tschickstummel am Boden sind die kostenlosen Taschenbecher. Die praktischen Taschen-Aschenbecher können problemlos mitgenommen werden, der Zigarettenstummel danach im Restmüll entsorgt werden, wenn gerade kein Aschenbecher zur Verfügung steht. Im Mödlinger Stadtamt gibt es die Taschenbecher zur freien Entnahme – wie auch im info.service Mödling in der Kaiserin Elisabeth-Straße 2.

Zigarettenstummeln sind ein Umweltproblem. In einer Zigarette stecken bis zu 4.000 unterschiedliche Chemikalien. Viele davon bleiben im Filter zurück und gelangen ins Ökosystem, sobald man den Rest einer Zigarette achtlos wegwirft oder über die Kanalisation entsorgt. Da der Filter aus Kunststoff besteht, verrottet er nicht, sondern zerfällt nach 10-15 Jahren in Mikroplastik.