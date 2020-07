Armutsbetroffene Menschen in Niederösterreich bekommen Lebensmittelpakete und kostenlose Beratung

BEZIRK MÖDLING. Die Folgen der Corona-Krise spüren auch die Menschen in Niederösterreich. Es sind Alleinerziehende, MindestpensionisstInnen, aber auch jene Menschen, die während der letzten Monate völlig unerwartet ihren Job verloren haben, die nun am Ende des Monats die Miete oder das Essen nicht mehr bezahlen können. An sie richtet sich das Angebot von Le+O, das die Ausgabe von Lebensmitteln und kostenloses Beratungs- und Orientierungsangebot kombiniert.

Seit Anfang Juli gibt es neben den sieben Notausgabestellen in Wien und einer mobilen Lebensmittelausgabe in Schwechat auch Le+O in Mödling bei der Pfarre St. Othmar. Freiwillige geben hier unter der Einhaltung des Sicherheitsabstands fertig geschnürte Essenspakete aus: „Ich möchte mich um Menschen kümmern, die Unterstützung benötigen. Ich habe von Le+O in der Zeitung gelesen und mich sofort beworben. Man bekommt in jeder Ausgabestelle sehr viel von den Gästen zurück!“ sagt Christine, eine der Freiwilligen, die nun schon öfters mitgeholfen hat.

Die Arbeitslosigkeit ist derzeit in Niederösterreich um 43,8 Prozent höher als im Vorjahr. Zwar sind die Zahlen in den letzten Wochen leicht gesunken, doch das AMS rechnet ab Herbst mit einem neuerlichen Anstieg. Im Kampf gegen steigende Armutszahlen weitet die Caritas der Erzdiözese Wien nun ihre Hilfsangebote aus.

Le+O in Mödling



- Jeden Mi, 10.30 - 12.00: Pfarre Mödling St. Othmar, 2340 Mödling, Elisabethstraße 28

- Damit genügend Lebensmittel vor Ort sind, wir eine telefonische Anmeldung unter Tel. 05 17 76 300 (Mo-Fr, 9.00-16.00) erbeten.

