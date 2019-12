Das aktuelle Reizthema in Muenchendorf ist der neue Schranken in der Kirchfeldgasse! Bei einer Anrainer Versammlung sprachen sich 99% der Anwesenden fuer einen Schranken aus. Dadurch wird die Abkürzungs Strecke der Nichtanrainer beendet. Das dies nicht positiv bei den DurchRasern ankommt, war von Anfang an klar. Aber wir, die Anrainer, sehen es positiv im Interesse und zum Schutz aller Menschen, Kinder und Tiere. Und nun das Lustige, es wurde bereits heute zum Faschingsthema ein Meilenstein...in Form eines Transparentes... gesetzt... ...