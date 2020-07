Am 27. Juli 2020 hat sich der Gemeindeverband Mittelschulgemeinde Perchtoldsdorf in der ersten Sitzung der Funktionsperiode 2020–2025 unter der Leitung von Bürgermeister LAbg. Martin Schuster neu konstituiert.

Erik-Karl Tupy folgt Werner Pannagl nach, der den Vorsitz dieser Schulgemeinde zwei Jahre lang innehatte. Tupy ist zweifache Familienvater Jahrgang 1969 und im Brotberuf Industrieberater beim Waagenhersteller Bizerba. Seine Projektmanagement-Fähigkeiten möchte er auch in die Interessens- und Berufsorientierte Mittelschule (IBMS) einbringen: „Schule ist ein Ort der beständigen Erneuerung in einem Dreiklang von Schulerhalter, Lehrerschaft und Eltern. Ich freue mich, auf eine hohe Innovationsbereitschaft zu treffen“, so Tupy.

Aktuell ist die Sanierung der Jugendstilfenster am denkmalgeschützten Schulgebäude in Arbeit. Mit dem Zu- und Umbau des Gymnasiums werden sich weitere Hrausforderungen ergeben. Beispielsweise ein Verbindungstrakt zwischen dem Altbau und dem Erweiterungsbau der Bundesschule sowie ein neuer Mehrzweck-Turnsaal. Zudem wird eine Dachsanierung am Altbau von 1914 notwendig sein, wobei für die angesprochenen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur jeweils Bundesförderungen in Anspruch genommen werden.

Die Mittelschulgemeinde Perchtoldsdorf ist ein Gemeindeverband, dessen Aufgabe in der Trägerschaft und Erhaltung der IBMS in der Roseggergasse besteht. Ab Herbst besuchen 187 Schülerinnen und Schülern die IBMS. Mitglieder dieses Gemeindeverbandes sind neben der Marktgemeinde Perchtoldsdorf die Gemeinden Kaltenleutgeben, Breitenfurt und Laab im Walde.