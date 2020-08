Schon beim BEZIRKSBLÄTTER-Fotoshooting sprachen uns neugierige Passanten an and waren von PINK POLLY's Charme rasch angetan.

MÖDLING. Seit einiger Zeit gibt es einen Unternehmer in Mödling, der mit seinen Business-Outfits für Aufsehen sorgt. Er heißt Robert Polly, seine Marke ist Pink Polly, und mit seiner Firma Polly Surprise Agency e.U. ist er Model für Damenbekleidung, Werbefigur, Eye Catcher und Lebendige Schaufensterpuppe. Auch in der Gastronomie überrascht er die Gäste mit dem Service der Speisen und Getränke des jeweiligen Lokals. Auch für Autohäuser in der Region ist sein Erscheinen von Vorteil, bringt Nutzen und Mehrwert.

Pinke Publicity zieht



Nachhaltigkeit und Regionalität sind ihm sehr wichtig und durch regelmäßige Wiederholung der Werbemaßnahmen ist das natürlich große Publicity und umsatzfördernd für seine AuftraggeberInnen. Bei seinem ganzen Tun wird er von seiner Lebenspartnerin Anita Fischer mit viel Kraft und Liebe unterstützt. Und weil Pink Polly auch Großdenker und Visionär ist, wird es Mitte 2021 eine echte Mega-Sensation geben: "MÖDLING in PINK"!