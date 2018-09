Konzert: Vielseitiger Austropop mit Hans Güssinger

21.09.2018, 13:18 Uhr

Seit kurzem tourt der Künstler mit der hochkarätigen „ Hans Grüssinger Band“ durch den deutschsprachigen Raum. Sein Musikstil ist schwer einzuordnen, da sich in seinem Liveprogramm Balladen, Countrysongs, Rock -und Funkeinflüsse wiederfinden. Derzeit gibt’s die neue Single „I tanz kan Boogie“ im Radio zu hören (auch als Download bei Amazon und iTunes), die ein Vorbote auf das kommende dritte Album ist. Tickets für das Konzert in Wiener Neudorf gibt es bei Ö-Ticket, weitere Infos unter www.hansgrüssinger.com.Außerdem werden 5x2 Karten für das Konzert verlost, Interessenten senden eine Mail an hansgrue@yahoo.com.