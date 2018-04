Nachhaltige Wärmeversorgung durch EVN

22.04.2018, 23:41 Uhr

Das Biomassekraftwerkt Mödling lud vergangenen Samstag zum Tag der offenen Tür

Zum Tag der offenen Tür lud EVN Biomasseheizkraftwerk Mödling ein. Durch eine Co2 neutrale Erzeugung des Biomassekraftwerks von Wärme, Strom und Kälte ist ein aktiver Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. "Mit 2006 kam es zur großen Energiewende wo wir begannen mit erneuerbaren Brennstoffen Energie zu gewinnen", erinnerte sich Alfred Freunschlag, GF des Heizkraftwerks Mödling, "davor waren es Fossile," Mit 150 km Fernwärmeleitung versorgt das Mödlinger Heizkraftwerk neben Mödling die Umlandgemeinden Wiener Neudorf, Maria Enzersdorf, Brunn am Gebirge oder auch Vösendorf. Dank der Stadtnähe sind keine langen Leitungen nötig. Dadurch gibt es kaum Abstarahlungsverlust. "Dank einer großen Filteranlage entsteht für den urbanen Bereich keine zusätzliche Feinstaubbelastung", erklärt der Freunschlag. Das Biomasseheizkraftwerkt Mödling deckt zur Gänze den Wärmebedarf und zur Hälfte den Strombedarf. "Ein weiteres Plus ist, dass wir ausschließlich heimisches Holz von maximal 80 km Entfernung anliefern lassen," so stolz der Geschäftsführer, der an diesem Tag persönlich durch die Anlage führte.