﻿Repair Café auf eigenen Beinen

07.09.2018, 13:21 Uhr

GUMPOLDSKIRCHEN | Im Frühjahr 2016 startete Alfred Peischl die sogenannten „Reparatur-Donnerstage“ in der Hand.Werk.Stadt Mödling. Nach nunmehr 2 ½ Jahren hat er sich entschlossen, ein eigenes "Repair Café" zu etablieren. Es handelt sich dabei um eine Privatinitiative auf ehrenamtlichere Basis.Mit einer kleinen Eröffnungsfeier präsentierte der agile Ingenieur am 6. September 2018 „sein“ „Repair Café“ in den Räumlichkeiten der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Gumpoldskirchen, Gartengasse 29, die ihm von der Marktgemeinde Gumpoldskirchen zur Verfügung gestellt wurden.

repair-cafe2352@aon.at

In seiner kurzen Begrüßung dankte Peischl seinen Sponsoren für die großzügige Unterstützung des Projekts, so allen voran der Marktgemeinde Gumpoldskirchen für die Zurverfügungstellung des Raumes, der Firma Conrad Electronic für Werkzeuge und einen 3D-Drucker, der Raiffeisenregionalbank Mödling für ein Netzgerät und W. Wienerl Feuerlöschtechnik für einen Werkzeugwagen sowie illy-Kaffe für eine Kaffeemaschine.Als Vertreter der genannten Sponsoren waren bei der Eröffnung anwesend:Bürgermeister Ferdinand Köck und zahlreiche Gemeinderäte seitens der Marktgemeinde Gumpoldskirchen.Manuela Stöckl von der Raiffeisenregionalbank Mödling, Zweigstelle Gumpoldskirchen.Wilhelm Wienerl mit Gattin Ingrid von W. Wienerl Feuerlöschtechnik.Fast jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr findet ein "Repair Day" statt, bei dem Elektrogeräte jeglicher Art gemeinsam mit den Besitzern repariert werden können. Dieser Service ist kostenlos. Spenden zur Aufrechterhaltung des Betriebs werden jedoch gern entgegengenommen.Die Grundidee ist allerdings, dass die defekten Geräte gemeinsam mit dem Besitzer in Augenschein genommen und ggf. instandgesetzt werden. Voraussetzung ist auch, dass die Geräte in einem sauberen Zustand übergeben werden.Es wird jedoch vorherige Kontaktaufnahme unter Angabe des defekten Gerätes (Marke, Type, Fehlerangabe) dringend empfohlen, um sicher zu stellen, dass eine Anwesenheit auch möglich ist:Eine Gruppe von Hobby-Experten wird mit Rat und Tat zur Seite stehen, um die defekten Lieblingsgeräte ihrer Besitzer wieder zum Leben zu erwecken.Unter dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ finden die ehrenamtlichen Fachleute immer eine Lösung zur Wiederherstellung der Lieblingssachen.Gartengasse 292352 GumpoldskirchenFotos von Franz-Karl Nebuda und Alfred Peischl © - Quellenangabe bei Veröffentlichung erbeten!