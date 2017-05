SOS-Kinderdorf feierte 60.Geburtstag

04.05.2017, 15:05 Uhr

Stetiger Wandel

Sonderstellung

„Es muss einen Weg geben, diese Kinder wieder hereinzuholen in die Gesellschaft. Dem Kind wieder eine Mutter, Geschwister und ein Daheim zu geben, dass dieses Kind wieder einen Alltag erleben darf wie jedes andere Kind in dieser Welt.“ Mit diesen Worten erklärte Hermann Gmeiner, warum er mit seinem Team angesichts des Elends unzähliger Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg und der anonymen Massenerziehung in Großheimen die Idee der SOS-Kinderdorf-Familie schuf. Das ganz besondere an der neuen Idee war die SOS-Kinderdorf-Mutter, die gemeinsam mit den Kindern im SOS-Kinderdorf lebt. Von Österreich aus verbreitete sich diese Idee über die ganze Welt.Das SOS-Kinderdof Hinterbrühl hat lange Tradition und wurde immer wieder von Interessierten und Prominenten aus der ganzen Welt besucht. Heute bieten neben elf SOS-Kinderdorf-Familien zwei sozialpädagogisch-therapeutische Wohngruppen, ein Betreutes Wohnen für Jugendliche und vier Kinderwohngruppen unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten. Mit dem Eltern-Kind-Wohnen besteht seit mehreren Jahren ein besonderes familienstärkendes Angebot. Seit rund eineinhalb Jahren haben auch Flüchtlingsfamilien ein neues Zuhause für die Zeit ihres Asylverfahrens gefunden. Insgesamt leben im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl derzeit rund 110 Kinder und Jugendliche sowie 10 Erwachsene. „Es ist unglaublich schön darauf zurückzublicken, was aus dieser besonderen Idee gewachsen ist, wie vielen Kindern und Jugendlichen der Start in ein eigenständiges Leben ermöglicht werden konnte und wie viele Menschen sich hier Tag für Tag mit vollem Engagement für Kinder einsetzen“, so Wick.Die SOS-Kinderdorf-Familie ist bis heute etwas Besonderes. „Die familiäre Fürsorge und das Aufwachsen in einer Form, die einer Familie so nahe kommt, ist für die langfristige Betreuung von Kindern sehr kostbar“, betont Wick. Gesellschaftliche Veränderungen haben im Laufe der Jahrzehnte SOS-Kinderdorf immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und eine Weiterentwicklung der SOS-Kinderdorf-Familie notwendig gemacht. „Die SOS-Kinderdorf-Familien sind vielfältiger geworden, das Berufsbild der SOS-Kinderdorf-Mutter hat sich weiter entwickelt. Seit vielen Jahren sind auch SOS-Kinderdorf-Väter sowie leibliche Kinder und Lebensgefährten dazugekommen“, schildert Wick die Entwicklung. Mit Blick auf diese Vielfalt und die neuesten fachliche Entwicklungen in der Pädagogik und Psychologie hat SOS-Kinderdorf nun das Konzept der SOS-Kinderdorf-Familie wieder aktualisiert und auf die Zukunft ausgerichtet.