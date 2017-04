Stadt plant Mödling-App

28.04.2017, 08:38 Uhr

App statt Karte

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die vielen Angebote und Informationen zeitgemäß zu kommunizieren, setzt die Stadt nun auf eine 'Mödling-App': "Der moderne Ansatz der Stadt bei den Services und Angeboten soll auch in der Kommunikation umgesetzt werden", meint Verwaltungsstadtrat Gerald Ukmar. In einem ersten Schritt wird nun nach einem möglichen Entwickler einer solchen App gesucht. "Der Vorteil einer App liegt darin, dass sie stetig adaptiert und erweitert werden kann - was funktioniert wird ausgebaut, was nicht funktioniert kann wieder abgestellt werden", so Stadträtin Franziska Olischer, die sich nun der Ausschreibung der App annehmen wird. "Gesucht wird jetzt ein Anbieter, der auch auf das kommunale Gebiet spezialisiert ist", so Olischer. Die Entscheidung bezüglich des App-Entwickler soll bis Ende August fallen, Wunschtermin für den Start der Mödling-App wäre der 1.Jänner 2018.