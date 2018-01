Hennersdorf und Achau kooperieren in Verwaltung

05.01.2018, 15:56 Uhr

„Unsere beiden Gemeinden haben bereits seit einigen Jahren eine gut funktionierende Kooperation im Bereich der Volksschule. Nun haben wir uns entschlossen auch in der Verwaltung enger zu kooperieren. Gerade in diesen Bereich ist es das Gebot der Stunde Kooperationen einzugehen. Wir sind zwei gleich große Gemeinden, somit sind wir auf einer Augenhöhe“, so die Bürgermeister Michael Exarchos und Ferdinand Hausenberger.„Nach eingehenden Beratungen mit Experten sind wir überzeugt mit diesem nun eingeschlagenen Weg langfristig das Richtige für unsere Gemeinde zu tun. Gleichzeitig schaffen wir damit eine Reduktion der Ausgaben im Verwaltungsbereich ohne die Qualität des Bürgerservices zu verschlechtern“, so der Hennersdorfer Vbgm Mag Thaddäus Heindl.