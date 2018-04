18055 | Palmöl in aller Mund – Billiges Fett regiert die Welt

23.04.2018, 18:29 Uhr

Vom 23.bBis 27. April fanden mit allen NMS Schulklassen zweistündige Workshops zum Thema „Fairness auf dem Teller“ statt.Nicht erst seit dem Film „Green Lie“ ist Palmöl in aller Munde: Jeder zweite Artikel, der in einem Supermarkt verkauft wird, enthält das multifunktionale Palmöl. Als eine der ertragreichsten und dadurch kostengünstigsten Nutzpflanzen erobert es nicht nur unsere Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie, sondern findet sich auch im Biosprit wieder. Dabei sind den KonsumentInnen die katastrophalen ökologischen und sozialen Auswirkungen der Palmölgewinnung in den Anbauländern wie Indonesien meist nicht bekannt. In Indonesien und Malaysia, wo mehr als 80% des weltweiten Palmöls produziert wird, kommt es immer wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen, Lebensraumvernichtung und Landraub. Die ständig steigende Nachfrage bedroht nun auch Afrikas letzte Urwälder und den Amazonas.

Das wirft essentielle globale und individuelle Fragen auf: Wofür wollen wir unsere landwirtschaftlichen Flächen nutzen? Wie können wir als KonsumentInnen zu einer fairen und zukunftsfähigen Welternährung beitragen?In den Workshops berichtete Mag. Julia Signitzer (Südwind Niederösterreich) von der Südwind Reise nach Indonesien und den Forderungen, die Südwind aus Projektrecherchen heraus entwickelt: „Solange es für KonsumentInnen keine Möglichkeit gibt, die Herkunft von Palmöl in den Produkten transparent nachzuvollziehen und sicher zu sein, dass dafür kein Regenwald abgeholzt oder Menschen von ihrem Land vertrieben wurden, rät Südwind dazu, Palmöl zu vermeiden. In den meisten Fällen führt das auch zu einer gesünderen und besseren Ernährung.”Die Gemeinde Gumpoldskirchen möchte die aktuellen 17. Fairen Wochen von Südwind NÖ in Kooperation mit dem Land NÖ zum Anlass nehmen, um die letzte Hürde auf dem Weg zur FAIRTRADE Gemeinde zu bewältigen. Die Gemeinde sucht einen Gastronomiebetrieb, der zumindest ein FAIRTRADE Produkt anbietet und freut sich auf Unterstützung und Ideen dazu.Nähere Informationen:Südwind NiederösterreichBahngasse 46, 2700 Wiener NeustadtTel.: 02622/ 24 8 32E-Mail: noe@suedwind.atSüdwind setzt sich als entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation seit über 35 Jahren für eine nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen weltweit ein. Durch schulische und außerschulische Bildungsarbeit, die Herausgabe des Südwind-Magazins und anderer Publikationen thematisiert Südwind in Österreich globale Zusammenhänge und ihre Auswirkungen. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Kampagnen- und Informationsarbeit engagiert sich Südwind für eine gerechtere Welt.