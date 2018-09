Energiestammtisch: Energiespeicher für Städte

14.09.2018, 12:53 Uhr

Experte DI Erwin Stangl stellte die Machbarkeitsstudie zur Speicherung von erneuerbarer Energie für ganze Stadtteile im Gigawattbereich vor. Konkret geht es um ein wassergeführtes Projekt mit 2 Millionen Kubikmeter Speicherungsvermögen. Bis jetzt gibt es international nur Speicher bis ca. 250.000 m3. Die Vergrößerung um den Faktor 10 stellt dabei enorme Anforderungen an die verwendeten Materialien und besonders an die schwimmende Abdeckung eines Speichers in der Größe des Wiener Happel-Stadions!Weiters sind die thermodynamischen Anforderungen an die Materialien des mit ca. 100 Grad warmen, geschichteten Wassers bis dato vollkommen unerforscht. Die Machbarkeitsstudie für den Standort Linz war positiv und damit wurde ein weiteres, bis 2020 laufendes Forschungsprojekt mit Kosten von rund 4,4 Mio € initiiert. „Danach ist an eine Umsetzung in einer Großstadt wie etwa in Wien gedacht, der Energiestammtisch wird jedenfalls über den weiten Verlauf dieses spannenden Projektes berichten!“, zeigten sich Percig und Kiessler begeistert.