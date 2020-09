Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Schluss: Die beiden Chefinnen von "Vom Fass" im siebten Bezirk gehen in Pension.

NEUBAU. Ein neuer Fassler für den siebten Bezirk: Michael Müllner hat die Leitung von "Vom Fass" in der Siebensterngasse 46 übernommen. Der Grund: Die bisherigen Inhaberinnen Vilma Fischkandl und Marina Pusker verabschieden sich nach 20 Jahren in die wohlverdiente Pension.

"Ich trete damit nach 25 Jahren in verschiedenen Vertriebspositionen in die Fußstapfen meines Großvaters, der einst auch ein Feinkostgeschäft betrieben hat", so Müllner. "Ich werde mich bemühen, das Geschäft im Sinne von Vilma Fischkandl und Marina Pusker in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und unseren Kunden die gewohnte Qualität zu garantieren."

Wer vorbeischauen möchte: geöffnet ist Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr. Aufgrund der Corona-Krise wird übrigens auch weiterhin Hauszustellung angeboten. Einfach unter 01/526 94 00 melden oder ein Mail an office@vomfass-wien.at schicken. Nähere Informationen gibt's online auf www.vomfass.at