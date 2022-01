Unter Listenführer und Bürgermeisterkandidat Andreas Schett tritt die Liste „Für Innervillgraten“ bei der Tiroler Gemeinderatswahl am 27. Februar an.

INNERVILLGRATEN. Andreas Schett (45) ist mit Unterbrechung seit 2004 in der Kommunalpolitik aktiv und kennt sich mit den Themen und Notwendigkeiten einer funktionierenden Gemeinde aus. Zuletzt hatte er sein Mandat zugunsten einer Weiterbildung an der HTL Imst hintangestellt. „Auf unserer Liste sind Ältere und Junge, Erfahrene und Neulinge, Frauen und Männer, Angestellte, LandwirtInnen und UnternehmerInnen“, freut sich Schett über die breit gefächerte Zusammensetzung. So sei sichergestellt, dass die Anliegen aller Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gehör finden, erklärt der Zimmermeister und Landwirt der Josef Lusser nachfolgen wird.

Wie bereits bei den vergangenen Gemeinderatswahlen setzte man in Innervillgraten auf eine Vorwahl. Der Bürgermeisterkandidat, die derzeit aktiven Gemeinderäte Gerhard Haider, Mario Schett, Gebhard Walder und Wirtschaftsbund Ortsobmann Christof Schett als auch Stefanie Hofmann, Josef Lusser und Hubert Senfter haben dabei eine hohe Zustimmung erreicht. Gertraud Steidl soll stellvertretend für die Pensionisten mitwirken.

„Die bisherige Arbeit wurde in der Vorwahl honoriert. Das sehen wir als Auftrag, Gutes fortzuführen und unser Dorf mit Verlässlichkeit und Weitsicht Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, so Schett, der die Bürger stark in diesen Prozess einbinden will.