Kaninchen und Feldhasen gehören zu der Ordnung der „Hasenartigen“ und zur Familie der Hasen, nicht wie oft irrtümlich angenommen zu den Nagetieren. In ihrem Aussehen unterscheiden sich die Hoppler wesentlich. Hasen sind größer, haben längere Ohren (Löffel) und Hinterbeine als ihre Verwandten, die Wildkaninchen. Auch ihre Lebensweise ist sehr unterschiedlich. Während Hasen Einzelgänger sind, leben Kaninchen gesellig in Familienverbänden und graben weitverzweigte Bauten in den Boden.

Auch der Nachwuchs unterscheidet sich deutlich, bei den Hasen kommen die Babies mit Fell und offenen Augen zur Welt, sie sind Nestflüchter und liegen gut versteckt in Mulden, sogenannten Sassen, die Mutter hoppelt nur 2 x am Tag vorbei um das Junge zu säugen. Die Kaninchenbabies hingegen kommen nackt, blind und taub in einer Kammer des Baus zu Welt und müssen gewärmt und versorgt werden. Kaninchenwürfe können bis zu 9 Fellnasen umfassen, während Hasen 1-5 Junge bekommen. Kaninchenweibchen haben 2-3 Würfe pro Jahr. Die Hohe Vermehrungsrate wird aber durch die hohe Sterblichkeit ausgeglichen. Die Hasenartigen haben nämlich viele Feinde, auch durch kalte Witterung sterben viele Babies. Wenn Gefahr droht klopfen Wildkaninchen mit den Hinterbeinen auf den Boden und warnen so die Kolonie, alle verschwinden sofort in den schützenden Höhlen, die Hasen hingegen schlagen Hacken auf ihrer Flucht, dabei können sie bis 70 km h schnell werden.

Früher gab es viel mehr Hasen, aber durch Intensivierung der Landwirtschaft und Jagd zählen sie mittlerweile zu den bedrohten Arten. Die Kaninchen stammen aus Spanien und haben sich dank ihrer Anpassungsfähigkeit über ganz Europa ausgebreitet. Sogar die Siedlungsgebiete haben sie erobert, wo die Hoppler an Bahndämmen, in Parks und Gärten, auf Verkehrsinseln ideale Lebensbedingungen vorfinden. Aber immer wieder kommt es in Kaninchenpopulationen zu Seuchen, die die gesamte Kolonie ausrotten.

Wildkaninchen sind die Vorfahren unserer Hauskaninchen, die in allen Farbvariationen gezüchtet werden und größer als die Wildkaninchen sind. Hasen und Kaninchen können wegen ihrer unterschiedlichen Chromosomenzahl aber nicht gekreuzt werden. Das einzige was Hasen und Kaninchen gleich haben, ist die Ernährung mit Pflanzen, wie Gräsern, Kräutern, Wurzeln und Kulturpflanzen.