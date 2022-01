Sie versuchen eine seriöse Umzugsfirma Wien in Ihrer Nähe zu finden? Aber Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Wir alle haben irgendwann negative Geschichten über Umzugserlebnisse gehört. Daher erfordert die Entscheidung, wem Sie die Verantwortung für Ihre persönlichen Gegenstände übertragen, Zeit und Recherche.

Wenn Sie wissen, worauf Sie achten und welche Fragen Sie stellen sollen, sparen Sie Geld und vermeiden Überraschungen während Ihres Umzugs. Und wenn Sie diese einfachen Tipps befolgen, werden Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen finden, dem Sie Ihre Umzugs- und Lagerbedürfnisse anvertrauen können.

Fragen Sie nach Empfehlungen für eine Umzugsfirma Wien



Fast jeder ist in seinem Leben mindestens ein- oder zweimal umgezogen, fragen Sie also zunächst nach Empfehlungen. Familie und Freunde, die kürzlich umgezogen sind, sind natürlich der beste Ausgangspunkt, aber Sie können auch Ihren Immobilienmakler oder Arbeitskollegen fragen oder die Frage sogar auf Ihren sozialen Kanälen wie Ihrer Facebook-Seite oder einer vertrauenswürdigen Gruppe posten. Bitten Sie sie, ihr letztes Umzugserlebnis zu beschreiben, und stellen Sie spezifische Fragen wie:

Wie war der Kundenservice?



Waren die Kosten angemessen?



Gab es versteckte Gebühren?



Waren sie schnell und professionell?



Haben sie alles getan, was sie versprochen haben?

Egal, ob sie eine Umzugsfirma Wien empfehlen, mit der sie gerne zusammengearbeitet haben, oder Sie vor einer schlechten Erfahrung warnen, alle Informationen sind wertvoll.

Schauen Sie sich Online-Rezensionen an



Online-Rezensionen wie Google- und Facebook-Rezensionen können eine großartige Möglichkeit sein, um zu sehen, wie eine Umzugsfirma Wien seine Kunden in der Vergangenheit behandelt hat. Selbst wenn Sie sich schlechte Bewertungen ansehen, um zu sehen, ob sich das Unternehmen bemüht hat, eine Situation zu korrigieren und öffentlich auf einen Kunden zu reagieren, können Sie viel über sie aussagen

Wenn Sie sich Online-Bewertungen ansehen, sollten Sie diese Fragen im Hinterkopf behalten:



Stimmen die Kommentare in den Bewertungen überein?



Hat das Unternehmen Bedenken in schlechten Bewertungen angesprochen?



Was sagen Kunden zu den guten Bewertungen, die das Unternehmen für den Umzug Wien auszeichnen?

Verbringen Sie einige Zeit auf der Website jeder Umzugsfirma Wien



Die Überprüfung der Website eines Unternehmens ist wichtig. Sie sollten es einfach machen, um alle von ihnen angebotenen (oder nicht angebotenen) Dienstleistungen zu verstehen. Auch Tipps und Informationen zum Umzug Wien geben und hilfreiche Fotos und Videos anbieten.

Sie sollten auch herausfinden können, welche Städte das Umzugsunternehmen bedient, und einige Grundpreise für lokale Umzüge in derselben Stadt und optionale Add-ons (wie Zwischenlagerung oder Umzugsmaterial) erhalten.

Bei Dienstleistungen wie Fernumzügen sollen Sie jedoch direkt mit der Umzugsfirma Wien sprechen, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Z. B. um Preise zu erhalten und den Zeitplan zu verstehen.

Sprechen Sie mit einem Vertreter bei jedem Umzugsunternehmen, das Sie in Betracht ziehen



Sobald Sie eine kurze Liste möglicher Umzugsunternehmen in Wien haben, die auf Empfehlungen von Freunden und Ihrer Online-Recherche basiert, wenden Sie sich telefonisch an jedes Umzugsfirma Wien oder besuchen Sie den Standort persönlich, um mit einem der Teammitglieder zu sprechen. Jedes zuverlässige Umzugsunternehmen sollte es einfach machen, während der regulären Bürozeiten mit einer lebenden Person in Kontakt zu treten. Wenn Sie also Schwierigkeiten haben, eine Person zu erreichen, könnte dies ein Warnsignal sein.

Bei einem Umzug Wien ist viel Logistik involviert, und jede Situation ist anders. Wenn Sie mit einem Vertreter jedes Unternehmens sprechen, erhalten Sie alle detaillierten Informationen, die Sie benötigen, und Sie erhalten ein Gefühl für den Kundenservice, den Sie von ihnen erwarten können.

Denken Sie daran, dass ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Umzugsunternehmen Ihnen auch eine Reihe von Fragen stellen wird. Sie sollten Umzugsexperten sein, also sollten sie Sie nach Informationen fragen, an die Sie vielleicht nicht gedacht haben, sie im Voraus bereitzustellen. Nach einem Gespräch mit einem Vertreter eines Umzugsunternehmens sollten Sie sich vollkommen sicher fühlen, dass er Ihre Bedürfnisse versteht und in der Lage sein wird, seine Versprechen einzuhalten.

Achten Sie auf Warnzeichen für unzuverlässige Umzugsunternehmen



Während Ihrer Recherche nach lokalen Umzugsunternehmen ist es wichtig, nach roten Fahnen Ausschau zu halten. Zuverlässige Umzugsdienste werden im Voraus sein und in der Lage sein, alle ihre Kosten und Richtlinien zu erklären. Halten Sie die Augen offen und achten Sie auf folgende Anzeichen:

Der Full-Service-Spediteur (der das Be- und Entladen übernimmt und nach Gewicht berechnet) schlägt keine Inspektion vor Ort vor und erstellt telefonisch oder per E-Mail einen Kostenvoranschlag. Meistens sind diese Schätzungen niedrig und verlockend, aber es gibt keine Möglichkeit, am Telefon genau einzuschätzen, wie groß oder schwer ein Gegenstand ist oder wie lange der Transport dauern wird.

Die Umzugsfirma Wien verlangt eine hohe Kaution in bar.





Sie behaupten, dass alle Waren, die sie transportieren, von ihrer Versicherung abgedeckt sind. Sie sollten Ihre Versicherungsoptionen immer separat prüfen.





Das Umzugsunternehmen hat keine lokale Adresse oder Sie finden keine Informationen zu seiner Versicherung oder Gewerbeerlaubnis.





Wenn Sie das Unternehmen kontaktieren, gehen sie allgemein ohne Firmennamen ans Telefon.





Sie können kein physisches Büro finden oder das Büro und die Fahrzeuge sind in schlechtem Zustand.

Viele lokalen und Fernumzugsfirmen sind professionell und versuchen, Ihnen beim Umzug zu helfen und einen guten Service zu bieten. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass die Schätzung eines Unternehmens zu gut ist, um wahr zu sein, ist dies wahrscheinlich der Fall. Wenn sie mit ihren üblichen Praktiken nicht bereit sind oder wenn sie schwer zu erreichen sind, vertrauen Sie Ihrem Instinkt und wechseln Sie zu einem anderen lokalen Umzugsunternehmen.

Die UmzugHelden Wien



Obwohl der Versuch, eine zuverlässige Umzugsfirma in Wien zu finden, wie eine entmutigende Aufgabe erscheint, ist es nicht so. Wir hoffen, dass diese Tipps eine schlechte Erfahrung verringern. Unsere UmzugHelden aus Wien stehen Ihnen wie gewohnt jederzeit gerne zur Verfügung! Kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie wir sorgen, dass sich der Umzug Wien für Sie besser anfühlt.