Buchbergwarte (Wienerwald)

23.04.2018, 21:34 Uhr

Am 26. September 2004 haben die drei Gemeinden Asperhofen, Maria Anzbach und Neulengbach die feierliche Eröffnung der neuen Warte auf dem 464 m hohen Buchberg vorgenommen. Seit diesem Zeitpunkt zählt der Buchberg wieder zu eines der beliebtesten Ausflugsziele im westlichen Wienerwald, nich zuletzt deshalb, als sich direkt am Buchberggipfel auch das Schutzhaus am Buchberg befindet.Die Warte erreicht eine Gesamthöhe von 22,5 m. Insgesamt 117 Stufen führen zur Aussichtsplattform, die sich in einer Höhe von 19,0 m befindet.Der Ausblick ist sagenhaft!