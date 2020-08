Gekommen um zu bleiben? Der Gastronom Goran Ivkovic nimmt sich der Penzinger Sophienalpe an. Am Samstag lädt er zur Eröffnung.

PENZING. Die Sophienalpe (Sofienalpenstraße 113) hat in der jüngsten Vergangenheit einige Gastronomen dazu animiert, neue Konzepte auszuprobieren. Zuletzt scheiterten Claudia Hahn und Adnan Redha an der besonderen aber auch schwierigen Location am Rande der Stadt. Sie haben noch im Frühling 2019 unter anderem das Hyperreality-Festival auf die "Alm" gebracht und wollten in weiterer Folge das Haus renovieren. Doch im September vergangenen Jahres war das kurze Gastspiel dann beendet. Damals hieß es, der Pachtvertrag sei vonseiten des Besitzers überraschend und einseitig gekündigt worden. Als Grund dafür wurden unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Konzeptes des Restaurants und Lärmprobleme kolportiert.

Jetzt, ein knappes Jahr später, versucht der Unternehmer Goran Ivkovic sein Glück auf der Alm. Kommenden Samstag, am 8. August, lädt er zur Eröffnung. Dann wird den ganzen Tag gegrillt - kostenlos für die Gäste. Nur die Getränke muss man selbst bezahlen.

Das Konzept: "Das war ein schöner Tag!"

In weiterer Folge will Ivkovic das ganze Jahr über geöffnet haben. Und als besonderes Angebot in Zeiten von Corona wird es den Sophie´s Picknick-Korb samt Liegestuhl oder Picknick-Decke geben. Damit können sich die Gäste mit genügend Abstand im Außenbereich zurückziehen. Den Korb kann man (muss man aber nicht) reservieren. Gefüllt wird er unter anderem mit Backhendl und Kartoffelsalat, Wein oder Apfelsaft und Brot mit Aufstrich für zwei Personen. Auch eine vegetarische und vegane Variante sollen angeboten werden.

"Unser Motto ist ganz einfach: "Einkehr auf der Sophienalpe“ - Wenn unser Gast von uns weggeht, wollen wir dazu beitragen, dass er sagen kann - das war ein schöner Tag!", so Ivkovic. Grundsätzlich bietet die Sophienalpe genug Platz für die Corona-Ausnahmesituation. "Aufgrund unserer Raum- und Gartengröße haben wir ausreichend Platz - wir haben rund 480 Sitzplätze inklusive Gastgarten - für den vorgeschriebenen Abstand. Wir verstehen uns als Gasthaus und kochen österreichische traditionelle Köstlichkeiten und verwenden hauptsächlich regionale Produkte", erklärt der neue Geschäftsführer.

Ivkovic hat seine Ausbildung in der Hotelfachschule in Belgrad gemacht. Dann hat er viele Jahre in den Schweizer Alpen in der Kempinski-Gruppe gearbeitet und kam schließlich der Liebe wegen nach Wien, wo er am Wiener Flughafen und bei der Concord Card Casino Gruppe in leitenden Funktionen in der Gastronomie tätig war. Mit Milos Milanovic hat die Sophienalpe einen jungen talentierten Küchenchef gewinnen können, der sein Handwerk im Vestibül in Wien gelernt hat und im Traditionsweingut Nigl Hotel und Restaurant im Kremstal seine Kenntnisse und Ansprüche an den bewussten Umgang mit Produkten fortgesetzt hat.

