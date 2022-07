„Die Schule ist cool“, so lautet Titel des Musicals, das die Volksschule Mauthausen im Donausaal zur Aufführung brachte. Alle 180 Schülerinnen und Schüler wirkten bei dem Stück mit und begeisterten bei zwei Vorstellungen über 1.000 Zuseherinnen und Zuseher.



MAUTHAUSEN. In 15 Liedern wurde das ganze Spektrum der Volksschulpädagogik eingefangen. Vom Zahlen- bis zum Wortspiel, vom Leseunterricht bis zur Gymnastik, vom Werkunterricht bis zur religiösen Toleranz – alles wurde in den von Alfred Hochedlinger komponierten und von Helene Aichhorn getexteten Songs in herzzerreißender Frische vom imposanten Schulchor musikalisch umgesetzt. Zur Handlung: Einem fremden Mädchen wird von zwei Schülerinnen die Volksschule derart „schmackhaft“ gemacht, dass selbst ältere Zuseher die Volksschule wieder herbeisehnten. Alle Schüler der VS Mauthausen wurden ins Musical miteinbezogen und durften – je nach Begabung und Talent – Bühnenpräsenz schnuppern. Zwei vielbeklatschte Aufführungen, mit vielen hitverdächtigen Songs und einer großartigen Botschaft: Toleranz und Freude am Lernen – ja, „Schule ist cool!“

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Perg auf



Neuigkeiten aus Perg als



BezirksRundSchau Perg auf Facebook:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus Perg und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Perg auf MeinBezirk.at/Perg Neuigkeiten aus Perg als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau Perg auf Facebook: MeinBezirk.at/Perg - BezirksRundSchau ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus Perg und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter