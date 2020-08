Wo bis vor kurzem ein Brunnen aus dem Jahr 1879 stand, wurde jetzt wieder ein Ziehbrunnen nach altem Vorbild errichtet.



KATSDORF. Vor dem ehemaligen Gasthaus zur Linde, heute Keller-Kulinarik Gründling, wurde ein Ziehbrunnen aufgestellt. An dieser Stelle stand seit 1879 ein Brunnen, der aber vor wenigen Jahren abgetragen werden musste. Hubert Huemer ließ es sich nicht nehmen, einen neuen Brunnen nach altem Vorbild zu errichten. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und der Familie Gründling konnte dieser im Rahmen einer kleinen Feier in Anwesenheit von Bürgermeister Ernst Lehner durch Rupert Raab gesegnet werden.