Der Gewinner des Bezirksrundschau-Fotobuch-Gewinnspieles: Franz Zeitlinger aus Tragwein!

Zu seiner Person:

Im Aktivstand war Franz Zeitlinger Amtsleiter bei der Post, zuletzt am Postamt Schwertberg. Er ist verheiratet und hat drei Kinder sowie sieben Enkerl. Er lebt mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in Kriechbaum.

Seine Hobbys sind verschiedene Sammlungen, vor allem Fossilien. Zu seiner großen Freude wurde voriges Jahr ein kleiner Haizahn nach ihm benannt: „Nanocetorhinus zeitlingeri“.

Franz Zeitlinger hat maßgeblich am Aufbau des Bergbaumuseums Kaolinum mitgearbeitet und beschäftigt sich zur Zeit in erster Linie mit seinen Enkerln (Großelterndienst) und mit Naturfotografie, ausschließlich mit Kompaktkamera und Handy.

Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Gewinn

und vielen Dank an Mag. Michael Köck von der Bezirksrundschau Perg für die Verlosung!

Das Buch gibt es hier: www.fotografik.at/bestellung-fotobuch