MÜNZBACH. Union Greisinger Münzbach feierte zum Saisonauftakt in der 1. Faustball-Bundesliga bei großer Hitze einen 4:1-Erfolg gegen Bozen. Dabei mussten die Münzbacher aufgrund der dünnen Personaldecke die Reise nach Südtirol ohne Ersatzspieler antreten. "In den entscheidenden Phasen haben wir diesmal noch einen Zahn zulegen können und die wichtigen Punkte gemacht", war Spielertrainer Patrick Schartmüller (am Bild hinten links) zufrieden. Am Samstag, 22. August, empfangen die Münzbacher auf eigener Anlage ab 15 Uhr im Mühlviertel-Duell Union Freistadt.