Celebration und Caledonia lassen Marktplatz bei Fronleichnams-Konzert erklingen

03.05.2018, 20:26 Uhr

Kapellmeister Erwin Haderer wieder ein erlesenes Programm einstudiert. Die Stücke der Konzert-Wertung Celebration und Caledonia werden den Marktplatz erklingen lassen.Die Prin Polka und die Julia Polka passen natürlich zu diesem Dämmerschoppen.Für die Musiker beginnt der Tag bei der Kirche mit einem Weckruf um 5 Uhr in der Früh und endet spät am Abend nach dem Konzert am Marktplatz. Mittelpunkt der Prozession ist die von einem Priester getragene Monstranz, die den Leib Christi symbolisiert. Von ihr aus werden zu Fronleichnam Segenssprüche in alle Himmelsrichtungen des Landes gesprochen und Fürbitten gehalten.