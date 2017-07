"Linden grüßt Linden" in St. Georgen

AT

St. Georgen am Walde

, St. Georgen am Walde AT

Bei der Schule , St. Georgen am Walde AT

ST. GEORGEN/WALDE. Das jährliche Jugendtreffen der Städterpartnerschaft "Linden grüßt Linden" findet heuer von 2. bis 11. August im Schulzentrum in St. Georgen am Walde statt. Pro Partnergemeinde werden acht Jugendliche sowie zwei Betreuer teilnehmen. Möchte man sich selbst beim Jugendtreffen aktiv beteiligen, so kann man sich bei Amtsleiter Gerald Steiner unter 07954/303011 anmelden.