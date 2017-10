"Österreich liest" und "Tag des offenen Ateliers"

AT

ST. GEORGEN/WALDE. Seit 2013 zeigen Kunstschaffende im Rahmen der Tage des offenen Ateliers in der Mühlviertel-Waldviertel Galerie MÜWA ihre Arbeiten. Heuer finden diese am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr statt. Die Besucher dürfen sich heuer auf Foto-, Metall- und Textkunst sowie Malerei freuen. Am 22. Oktober findet parallel zu den Ausstellungen "Österreich liest" statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird Marta Koci aus Dimbach Kinderbücher vorlesen.