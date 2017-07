Rotes Kreuz präsentiert sich in Nachbargemeinde

, 4312 Ried in der Riedmark AT

RIED/RIEDMARK. "Erst Hilfe darf Spaß machen". Unter diesem Motto präsentiert sich das Rote Kreuz St. Georgen an der Gusen am Freitag, 28. Juli, von 8.30 bis 11. 30 Uhr in Ried. Neben Geschlichkeitsspielen wird es auch eine Vorführung des Rettungsautos geben. Kinder ab sechs Jahren können an der Veranstaltung teilnehmen. Stattfinden wird diese bei jeder Witterung und kostet drei Euro.