Schwertbergerin tritt in der Heimat auf

SCHWERTBERG. Am Mittwoch, 24. Mai, um 20 Uhr findet ein Theaterstück von Isabella Hiess und Christiane Burghofer (gebürtige Schwertbergerin, welche nun in Wien lebt und arbeitet), unter der Regie von Adina Wilcke im Saal des Gasthauses Geirhofer statt. Der Titel lautet "Eine Frau braucht einen Plan". Dabei handelt es sich um eine Komödie von Autorin Susanne Feiner. Zwei Frauen, seit Jahren bestens befreundet, treffen sich wie üblich im zwei-Wochen-Rythmus zum gemütlichen Plauderabend. Doch diesmal ist alles anders. Die eine eröffnet der anderen, sterben zu wollen. Nein, kein Selbstmord, vielmehr wolle sie sich auf ihren Teppich legen und "ausatmen", denn ihr Leben habe sich erfüllt. Selbstredend ist die beste Freundin zutiefst schockiert und versucht ihr diesen tödlichen Plan auszureden. Anscheinend vergeblich. In tiefer Trauer entschließt sie sich zum letzten Liebesdienst, der freundschaftlichen Sterbebegleitung. Ahnt sie in diesem Moment schon, dass die beste Freundin einen Plan verfolgt, dessen Ziel keinesfalls der Tod ist? Wie auch immer – beide Frauen verstricken sich in einer gefährlichen Komödie, in der ihnen das eigene Spiel zunehmend entgleitet.

Karten für das Stück sind beim Gasthaus Geirhofer im Vorverkauf um 15 Euro erhältlich. An der Abendkasse wird der Eintritt 18 Euro betragen.