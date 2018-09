Seniorenwanderung mit Freunden am 22. 9. 2018 zum Ausee

24.09.2018, 18:47 Uhr

Schon seit 20 Jahren besteht eine Freundschaft zwischen Luftenberger und Kirchschlager Senioren.Mit unserem neuen Obmann wurde beschlossen, diese Tradition weiterhin zu pflegen.Einmal im Jahr treffen wir uns zu einer gemeinsamen Wanderung.Am Samstag war es wieder soweit. Gemeinsam trafen wir uns zum Start beim Gasthaus Lehenhof in Abwinden zu einem kleinen Imbiss. Unser Weg ging ein Stück der Donau entlang zum Kraftwerk Abwinden-Asten und weiter zum Ausee. Ein wunderschöner See und Erholungsgebiet.Nach einer kurzen Rast ging es wieder zurück in Richtung Abwinden zum Gasthaus Lehenhof, wo wir unser Mittagessen einnahmen.Anschließend griff der Obmann zur Gitarre und mit Gesang und Gemütlichkeit ging unsere Wanderung zu Ende.