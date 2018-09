Dreitages-Veranstaltung beim Roten Kreuz Schwertberg

20.09.2018, 07:57 Uhr

Das Rote Kreuz Schwertberg lädt zum dreitägigen Eröffnungswochenende bei der neuen Dienststelle.

Laufend helfen

Programm

SCHWERTBERG. Um der Bevölkerung die neue Dienststelle zu zeigen und das "zweite Zuhause" der Sanitäter richtig einzuweihen, veranstaltet das Rote Kreuz Schwertberg von 5. bis 7. Oktober ein großes Eröffnungswochenende. Bei der Veranstaltung „Rock am Ring“ am Freitag treten „Josey.s Eggs“ und die „Liadlschniaza“ auf. Der Tag der offenen Tür am Samstag klingt nach Kinderprogramm und Leistungsschau mit einem Kabarett aus.Am Sonntag findet mit der Veranstaltung „Laufend helfen“ das größte Laufevent im Bezirk statt. Die Teilnehmer laufen vor dem "Catcher Car" des Roten Kreuzes davon. Bis die Sportler eingeholt werden, sammelt jeder Läufer pro Kilometer einen Euro. Die Raiffeisenbanken des Bezirks spenden die erlaufene Summe an das Rote Kreuz. Start und Ziel der zehn Kilometer langen Strecke ist beim neuen Rotkreuz-Haus. Jeder könne am Lauf teilnehmen, auch Kinder, betonen die Veranstalter. Die Freude an der Bewegung und der gute Zweck stehen im Mittelpunkt. Es gibt auch Gruppenwertungen.Rock a. Südring (20 Uhr)10 bis 16 Uhr: Tag der offenen Tür, Kinderprogramm, Leistungsschau der Einsatzkräfte, 20 Uhr: Kabarett mit Weinzettl und Rudle (Tickets: schwertberg@o.roteskreuz.at oder oeticket.com)Laufend helfen, Start um 10 Uhr, Anm: oerk.at/laufendhelfen