Schulsport-Gütesiegel in Gold für Musiker

13.02.2018, 07:00 Uhr



Direktorin Maria Reindl informiert:

Für jede Sportstunde ist eine Sporthalle verfügbar.Zusätzlich können die Kinder den Skaterpark und die Sportwiese benützen.Zusätzlich zur Normausstattung sind nachstehende Ausrüstungen für den Übungsbetrieb mit Sportgruppen vorhanden: Tischtennistische, Jonglierausrüstung, Langlaufausrüstung, Eislaufschuhe, Sitz- und Gymnastikbälle, mobile Volleyballanlage, Gleichgewichtsgeräte, Spiegel, Nordic Walking-Stöcke und Schwimmgeräte.Die verpflichtenden Überprüfung der Sportanlagen und Sporteinrichtungen durch ein einschlägiges Unternehmen wird jährliche durchgeführt. Allfällige Beanstandungen werden zuverlässig repariert.Jedes Kind kann an einer Wintersportwoche teilnehmen.Unsere Schule nimmt an folgenden Schulsportwettkämpfen teil: Cross Country Lauf, Leichtathletik Bezirksmeisterschaft, Schwimmcup, Ski alpin und Fußball Schülerliga.Weiters nimmt unsere Laufgruppe teil am Perger Halbmarathon, Laufend laufen, Greiner Altjahreslauf und Schörgilauf.Darüberhinaus gibt es schulinterne Wettkämpfe: Schulsporttag (Fußball, Volleyball-Turnier), Tischtennis und Schikursrennen.10 Lehrpersonen haben sportliche Zusatzqualifikationen erworben.In der Früh, am Vormittag und zu Mittag werden „Bewegte Pausen“ angeboten und zahlreich genützt.SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen sind bei allen Angeboten integriert.Ein Qualitätsschwerpunt der Bewegungserzieherinnen ist die Ausdauerschulung.