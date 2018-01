Bundesliga-Fieber in Perger Sporthallen

02.01.2018, 00:00 Uhr

Fußball im Winterschlaf, dafür werden Faust-, Tischtennis- und Volleybälle durch die Hallen gejagt.

BEZIRK PERG. Der Bezirk ist Österreich-Spitze: Im Damen-Volleyball, im Hallen-Faustball und im Tischtennis:•Diespielen nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison heuer eine starke Saison. Die Mädls der Spielgemeinschaft aus Perg kämpfen um einen Top-6-Platz. Dieser berechtigt zum Antritt im Play-off. Außerdem erreichten die Girls von Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova erstmals ein Cup-Halbfinale. Im Jänner stehen in der "Donauwell Arena" (Bezirkssporthalle Perg) drei Heimspiele an: Graz, Klagenfurt und VC Tirol werden zum "heißen Tanz auf Perger Parkett" gebeten.

•Volleyball

•Tischtennis

•Faustball

ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil der 1. Tischtennis-Bundesliga und Aushängeschild im Mühlviertel. Nach einem Top-Herbst liegen Bernhard Kinz-Presslmayer, Martin Storf und Simon Pfeffer auf dem vierten Rang. Dieser würde zur Teilnahme am Meister Play-off berechtigen. Zum Auftakt 2018 warten zwei Brocken: Zunächst geht es in die Steiermark zum Tabellendritten Kapfenberg. Am 28. Jänner kommt Tabellenführer Walter Wels nach Mauthausen.•Für Furore sorgten die Faustball-Damen und -Herren von. Beiden Teams gelang der Aufstieg in die 1. Hallen-Bundesliga. Dort wollen die Sportler bestehen. Am 3. Februar steht in der Bezirkssporthalle Perg eine Heimspiel-Sammelrunde an: Zunächst schlagen die Girls auf, danach die Herren.13. Jänner: Prinz Brunnenbau Volleys – UVC Graz, 17.30 Uhr20. Jänner: Prinz Brunnenbau Volleys – SG Klagenfurt, 17.3021. Jänner: Prinz Brunnenbau Volleys – VC Tirol, 14 Uhr(alle Spiele steigen in der Bezirkssporthalle Perg)1. Herren-Bundesliga28. Jänner: Glas Wiesbauer Mauthausen – Walter Wels 1, 16 Uhr, NMS Mauthausen3. Februar: Union Greisinger Münzbach gegen Askö Laakirchen, FBV Grieskirchen, 13 Uhr3. Februar: Union Greisinger Münzbach trifft auf Union Freistadt, UFG Grieskirchen, ab 16.30 Uhr(alle Spiele finden in der Bezirkssporthalle Perg statt)