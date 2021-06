Noch keine Idee, was Sie heute, Mittwoch, 2. Juni 2021, ab 20.15 Uhr im Fernsehen ansehen sollten? Wir haben eine TV-Tipp mit Außerfernbezug für Sie!

AUSSERFERN. Die Sendung "Bauer sucht Frau" erfreut sich großer Beliebtheit. Der heutige Beitrag findet vermutlich nicht nur bei den "eingefleischten" Fans der Sendung viel Zuspruch, sondern auch bei vielen Außerfernerinnen und Außerfernern, die das Sendungsformat sonst selten oder gar nicht schauen. Der Grund dafür ist "Florian, der liebenwerte Kutscher" aus dem Außerfern, wie er von ATV bezeichnet wird.

Auf dem österreichischen TV-Sender ATV läuft die Sendung mit dem 33 Jahre alten Außerferner heute, Mittwoch, 2. Juni 2021, ab 20.15 Uhr.

Liebenswerter Kutscher aus dem Außerfern

Der Pferdewirt aus Tirol begeistert durch seine sympathische und offene Art. Der 33-Jährige ist ein richtiger Familienmensch und arbeitet fleißig im Familienbetrieb mit. Er selbst hat vier Pferde, mit denen man im Winter Schlittenfahren kann. Im Sommer ist er in seinem Baggerbetrieb tätig und bewirtschaftet die Familienalm. Warme Sommertage verbringt er am liebsten auf seiner Wochenendhütte.

Florian hofft über „Bauer sucht Frau“ ein ehrliches und bodenständiges „Bauernmädchen“ zu finden, das leidenschaftlich gerne am Hof mit anpackt. Außerdem sollte sie den Wunsch nach einer eigenen Familie hegen, denn in dem Mehrfamilienhaus, in dem auch seine Mutter lebt, ist auch schon ein Kinderzimmer eingerichtet.

Moderiert wird die Sendung von Arabella Kiesbauer. Es ist bereits die 18. Staffel der Sendereihe, die derzeit auf ATV ausgestrahlt wird.

Die Teilnehmer an der neuen Staffel

Diese Bauern der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" starten am Mittwoch in ihr großes Liebesabenteuer: