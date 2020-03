... mit diesem Lied vorab wurde am 05. März die Jahreshauptversammlung des Männergesangsvereins Reutte im Hotel Maximilian in Ehenbichl eröffnet.

Ehenbichl (as). In seinem kurzen Bericht dankte der Obmann seinen Sängern für ihre großartige Probenarbeit, die überaus tolle Kameradschaft und den beiden Chorleitern Peter Kurz und Hansjörg Wörz für ihren unermüdlichen Einsatz.

Der Einsatz reicht vom Gestalten von Gottesdiensten über Besuche im Seniorenzentrum bis hin zu Auftritten beim Weihnachtsmarkt. Die Ernsthaftigkeit, mit der die Männer ihrer Passion nachgehen wurde durch die Probenarbeit dokumentiert.

33-mal trafen sie sich um Lieder einzustudieren, 26 Ausrückungen standen auf dem Programm und als ganz besondere Glanznummer war die Umsetzung des Gemeinschaftsauftrittes mit dem Chor "unus mundus".

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung stellte den Verein vor Neuwahlen. In jeder Position ist alles beim alten geblieben, neu ist aber, ab jetzt wird nur alle drei Jahre gewählt.

Der MGV ist in der glücklichen Position über zwei Chorleiter zu verfügen, daran änderte sich auch nichts, Peter Kurz und Hansjörg Wörz werden weiterhin für das hohe Niveau bei den Sängern sorgen.

Gleich zwei Ehrungen durften an diesem Abend überreicht werden. Das Vereinszeichen in Silber, für 15 Jahre Zugehörigkeit, wurde an Werner Amman und Klaus Wagner vergeben.

Abschließend sprach Chorleiter Hansjörg Wörz noch über das kommende Vereinsjahr, einige inzwischen schon feste Programmpunkte wie das Konzert im Seniorenzentrum oder Singen am Weihnachtsmarkt, die bewährte Weihnachtstourne finden auch heuer wieder statt.

Nicht auf der Tagesordnung, aber auf jeden Fall ein guter Grund zum Feiern, der 90. Geburtstag des ältesten Sängers im Bunde, Alfons Kleiner. Das bedurfte natürlich auch eines Ständchens.

Unter "Allfälliges" wurde dann noch munter und teils kontrovers über Möglichkeiten und Optionen neuer Bekleidung diskutiert.